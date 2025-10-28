Cumhuriyetin 102. Yılı Kutlandı: 'Cumhuriyet Coşkusu' Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Coşkusu" adlı konser sanatseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konserde Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, marşlardan türkülere, şarkılardan halk ezgilerine uzanan repertuarıyla sahne aldı.

Şef Doğanoğlu, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü münasebetiyle konseri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Doğanoğlu, "Çok güzel bir repertuar hazırladık. Marşlar, şarkılar, türküler ve sürpriz eserlerimizle beraber Türk müziği severlere güzel bir akşam yaşatma vaadindeyiz. Konser biletlerimizi yaklaşık 3 hafta önceden bitiren kıymetli sanatsever Ankaralılara da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konserde Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dans sanatçıları ile Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nin seğmen ekibi de sahne aldı.