Cumhuriyetin 100. yılı Türkmenistan'da da kutlandı

Türkmenistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, bazı diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programda konuşan Atdayev, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türkmenistan ve Türkiye halkları söz konusu olduğunda iki devlet tek millet diye çok doğru bir söz vardır. Ortak köklerimizin, manevi değerlerimizin, dilimizin, örfümüzün benzerliği kardeşliğimizin temelidir." dedi.

Atdayev, iki ülke arasında son 30 yılda çeşitli sektörlerde anlaşma ve projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Halihazırda Türkiye, Türkmenistan'ın ticari ve ekonomik işbirliği yaptığı 100'den fazla ülke arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu ise ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yılını Türkmenistan'da kutlamaktan onur duyduğunu dile getiren Oral da "Cumhuriyetimizin mimarı Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde ulusça verdiğimiz kurtuluş mücadelesinin başarıyla kazanılarak işgalci güçleri vatanımızdan temizledikten sonra 29 ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi bir tesadüf değildi." diye konuştu.

Oral, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk ulusu için çağdaş bir geleceği inşa edebilmenin yolunun, yeni Türk devletinin yönetim biçiminin cumhuriyet olmasından geçtiğini bildiğini söyleyen Oral, "Tam bir asır sonra kan ve gözyaşının hala dinmediği, yangınlar içindeki coğrafyamızdan geriye baktığımızda, Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün kıymetini bugün çok daha iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu kendileri ile paylaşan davetlilere teşekkür eden Oral, "Daha nice yüz yıllara, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.

Büyükelçi Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Program, yöresel Türk lezzetlerinin misafirlere ikram edilmesiyle sona erdi.