Cumhuriyet Konseri'nde Hakan Aysev Bursalılarla Buluştu

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Konseri"nde opera sanatçısı Hakan Aysev, Bursalı sanatseverlerle buluştu.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde federasyon yöneticileri tarafından geceye katkı ve değer sağlayan gönüllülere teşekkür plaketi takdim edildi.

Gecede sahne alan Hakan Aysev ve orkestrası "Aşkın Bahardır", "Denizde Mehtap", "Onuncu Yıl Marşı", "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve "Yiğidim Aslanım" gibi şarkıları seslendirdi.

Konserden elde edilen gelirin, Bursa'da orman yangınlarında tahrip olan bölgelere fidan bağışı için kullanılacağı öğrenildi.