Cumhuriyet'in 102. Yılı Kahramankazan'da Coşkuyla Kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törene katılanlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin şiirlerini dinledi.

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kutlanıyor.

Milli Egemenlik alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma tören düzenlendi.

Törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler şiir okudu.

Programa Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
