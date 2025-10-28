Cumhuriyet'in 102. Yılı Bafra'da Coşkuyla Kutlandı
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile sona erdi.
Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı da katıldı.
Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Atatürk Anıtı'na Bafra Kaymakamlığı, Bafra Garnizon Komutanlığı ve Bafra Belediyesi çelenkleri sunuldu.
Törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırca, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden de katıldı.