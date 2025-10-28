Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Bafra'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Bafra'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile sona erdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'un Bafra ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı da katıldı.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Atatürk Anıtı'na Bafra Kaymakamlığı, Bafra Garnizon Komutanlığı ve Bafra Belediyesi çelenkleri sunuldu.

Törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırca, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Bafra Garnizon Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden de katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.