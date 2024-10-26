Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Tiyatro: 'Yüzyıllık Destan: Bayrak' Prömiyeri

DEVLET Tiyatroları tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel geliştirilen ve üçleme olarak yazılan eserin sonuncusu 'Yüzyıllık Destan: Bayrak' oyununun prömiyeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da sahnelenecek. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemi konu alan oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, "Atatürk'ün tüm stratejik dehasını üçüncü ve son oyunumuzda seyircimizle buluşturacağız" dedi.

Devlet Tiyatroları'nın 100'üncü yıl projesi olan ve hem yapımını hem de yönetimini üstlendiği 'Yüzyıllık Destan: Ateş', 'Yüzyıllık Destan: Savaş' ve 'Yüzyıllık Destan: Bayrak' üçleme eseri, Cumhuriyet'in kuruluşu ve verilen mücadeleyi sahneye taşıyor. İlk oyunda milli mücadelenin başlangıcı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve 2'nci oyunda Büyük Taarruz'a giden süreç ele alınırken, son oyun 'Bayrak'ta Lozan Antlaşması, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönem ele alınıyor. 'Yüzyıllık Destan: Bayrak' oyununun prömiyeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da Akün Sahnesi'nde sahnelenecek. 22 oyuncunun yer aldığı oyunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, canlandırıyor.

'GURUR KAYNAĞI'

DHA'ya konuşan Emre Başer, Mustafa Kemal Atatürk'ü 1'er saatlik oyunlarda ortaya çıkarabilmenin kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyerek, "Bir oyuncu için öncelikle muazzam bir gurur kaynağı ama aynı zamanda da bir korku kaynağı. Çünkü herkesin kafasında bir Mustafa Kemal Atatürk var. Tabii ki biz böyle çok spesifik noktalarını ortaya çıkarmaya çalıştık. Daha doğrusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırırken insani taraflarına, askeri dehasına, toplumla halkla olan ilişkisine çok fazla değinerek bir Atatürk çıkarmaya çalıştım. O yüzden ben mutluyum. Bir oyuncu olarak muazzam bir gurur kaynağı benim için" diye konuştu.

'HERKESİN BU OYUNU İZLEMESİ GEREKİYOR'

Başer, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemde 'masadaki savaşı' ele aldıklarını söyleyerek, "Asıl önemli savaş, masadaki savaş. Oradaki savaşı kazandığınız zaman hem toplum olarak dehanız, hem de asker olarak dehanız ortaya çıkıyor. Atatürk'ün tüm stratejik dehasını üçüncü ve son oyunumuzda seyircimizle buluşturuyoruz. Tekrardan Atatürk'ü, bu ülkenin nasıl kurulduğunu hatırlatma görevini üstlendiğimiz için ayrıca kurum olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu olarak da çok mutluyuz. Hemen hemen Türkiye'nin her iline gitmek gibi bir planımız, programımız var. Birçok ile gittik, yaklaşık 15 ya da 20 ilde biz bu oyunlarımızı sergiledik. Türkiye'nin her yerine gitmek amacımız. Çünkü herkesin bu oyunları izlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DİNAMİK BİR AKTARIM'

Yönetmen Sibel Erdenk ise 'Bayrak' oyununun kendileri için daha zorlayıcı olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'ndan 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilan edildiği sürece kadar geçen dönemi 3 farklı parça halinde görüyoruz. Her biri yaklaşık 65-70 dakika süren gösterimler. Konsept aynı ama dönem ve içerisindeki hikayeler değişiyor. Bayrak, biraz daha bizim için zorlayıcı oldu. Çünkü Kurtuluş Savaşı ile ilgili bölümlerde, sahnenin üstüne daha uygun yani dramatik aksiyona daha uygun eylemler var. Dolayısıyla daha dinamik, daha mücadelenin olduğu dönemlerde olduğu için seyir noktası daha performatif bir yerde duruyor. Bayrak tabii biraz daha 3'te 1'i Kurtuluş Savaşı'nın son dönemlerini anlatıyor. 3'te 2'si masada geçen savaşlar. Aslında en az cephedeki kadar zorlayıcı, son derece güç, iyi stratejilerin güdüldüğü, hem Mustafa Kemal Paşa'nın hem İsmet Paşa'nın önderliğinde verilen mücadeleyi aktarıyor. Ama tabii sahnenin üstünde daha fazla masa görüyoruz. Masa başında toplanmış siyasetçilerin verdiği mücadeleyi görüyoruz. O yüzden belki biraz daha anlatıma dayalı diyeceğim ama tabii yine aynı konsept üzerine şarkılar ve danslar, hareket düzeniyle dinamik bir aktarım olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'3'LÜ CUMHURİYET MARATONU OLUŞTURUYOR'

Erdenk, oyunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahneleneceğini söyleyerek, "Bu da bizim için çok anlamlı ve önemli. Yaklaşık 22 kişinin oynadığı, Devlet Tiyatrosu sanatçılarının yer aldığı, son derece içten, herkesin hissederek, zaten seyirciyle de daha önce 1 ve 2'de buluştuklarında seyirciden geri dönüşleri aldığımızda da sonucu gördük. Bunun da umarım diğerlerinden aşağı kalmayacağını düşünüyorum ve 3'ü bir araya gelerek aslında bir 'Cumhuriyet Maratonu' oluşturuyor. Çok keyifli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,