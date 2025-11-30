Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı ve Diplomasi Temasları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'a ziyarette bulunacak ve Papa İstanbul'daki dini törenlere katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak, ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

(İstanbul/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Fribourg/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına Hesap.com Antalyaspor-Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Özbelsan Sivasspor-Boluspor, SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor ve Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK maçlarıyla sürecek.

(Sivas/İstanbul/13.30/Muğla/16.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları sona erecek, Beyaz Grup'ta 14. hafta müsabakaları yapılacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 11. hafta müsabakaları sona erecek.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin ve Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, Zerenspor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor-İlbank, Aras Kargo-Galatasaray Daikin ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/16.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, 3 maçla sona erecek.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23. ayağı Katar Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Doha/18.00) (Fotoğraflı)

***

