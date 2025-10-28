Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Müzikli Anlatım: Atatürk'ün Hayatı ve Kurtuluş Mücadelesi

Güncelleme:
Türk Tanıtma Vakfı, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in müzikli anlatımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutladı. Etkinlikte Atatürk'ün hayatından anekdotlar paylaşılırken, Cumhuriyetin önemi vurgulandı.

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ülkenin kurtuluş ve kuruluş sürecini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından anekdotları müzikli anlatımla sunduğu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yaşını kutladı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda yapılan müzikli tiyatral etkinlik, TÜTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Koçoğlu'nun selamlama konuşmasıyla başladı.

Koçoğlu, 1981'de kurulan TÜTAV'ın, 33 ülkede binin üzerinde performans sergilediğini ve bugüne kadar ülkeyi tanıtmak için emek verdiğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük bayramlarından olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını ve önemini kavrayarak kutlamak istediklerini belirten Koçoğlu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Şefi Cem Gürdal, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Özlem Binel ve Üstün Dökmen'e teşekkür etti.

Müzeyyen Senar'ın sesinden "Kimseye Etmem Şikayet" şarkısıyla başlayan programda Üstün Dökmen, "Mustafa Kemal Atatürk, şarkıda olduğu gibi, hiçbir zorluk karşısında kimseye şikayet etmemiştir. Silah yok, ordu dağıtılmış, para yok ama kimseye şikayet etmiyor. Atatürk, pes etmeyen, yılmayan bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Dökmen, Cumhuriyetin "bir ulusun egemenliğini kendi elinde tutması" anlamına geldiğini belirterek, ülkenin kurtuluş süreci, Cumhuriyet'in kuruluş dönemini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından anekdotları müzikli anlatımla dinleyicilere sundu.

Etkinliğe eski MHP Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Demir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra İlkay İşler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
