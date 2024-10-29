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Cumhuriyet Bayramı'nda Klasik Otomobil Korteji İzmir'de Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Bayramı'nda Klasik Otomobil Korteji İzmir'de Gerçekleştirildi
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İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için 101 klasik otomobille şehir turu düzenledi. Etkinlik, Bayraklı Smyrna Meydanı'nda başladı ve İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda sona erdi.

İZMİR Klasik Otomobil Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, 101 araçlık kortejle şehir turu attı.

Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü, İzmir'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri de kutlamalar kapsamında kortej düzenledi. Saat 15.30'da Bayraklı Smyrna Meydanı'nda toplanan 101 klasik otomobil sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Etkinlikte konuşan İzmir Klasik Otomobil Derneği Başkanı Engin Turşak, "Klasik otomobil sevenler olarak Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde güzel bir kortej düzenledik. İnşallah güzel olacak. Araçlarımızla şehir turu atacağız" dedi.

Ardından korna çalarak harekete geçen klasik otomobilciler, şehir turu atarak 29 Ekim'i doyasıya kutladı. Şehir turu, İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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