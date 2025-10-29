Haberler

Cumhuriyet Bayramı Bursa'da Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı Bursa'da Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılanlar, F-16 savaş uçaklarının alçak uçuşuyla bayram sevincini yaşadı.

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Heykel'de düzenlenen törenle kutlandı. Bursalılar, bayram coşkusunu, 3 adet F-16 savaş uçağının alçak uçuşuyla yaşadı.

Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü, Bursa Valiliği tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Vali Ayyıldız, Bursalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Halk oyunları ekipleri, Mehter takımı ve Kılıç Kalkan ekibinin gösterilerinin ardından, tören, kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 3 F-16 savaş uçağı ile jandarma helikopteri de tören boyunca Bursa semalarında uçarak kutlamalara eşlik etti. Savaş uçaklarının ilgiyle izlenen alçak uçuşu sırasında, bayram coşkusu da zirveye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.