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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Görgün ve beraberindekiler, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hiyaban'a ziyarette bulundu. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Görgün, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Görgün, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.

Gördün deftere şunları yazdı:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığı için toprağa düşen, bu topraklar uğruna hayatını feda eden Türk milletinin aziz evlatları, kahraman şehitlerimiz.

Osmanlı Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan ordusunun 1918 yılında omuz omuza verdikleri mücadeleden bir asır sonra sizlerin manevi huzurunda bulunmanın şeref ve mutluluğunu duyuyorum.

Mücadeleniz, bugün Azerbaycan topraklarında yaşanan huzur ve refahın teminatı olmuştur. Gözünüzü kırpmadan yapmış olduğunuz fedakarlıklar ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının güçlenmesinde köprü vazifesi görmüştür. 'Bir millet, iki devlet' sözlerinde vücut bulan kardeşliğimizin ebediyete kadar sürmesi adına bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası tüm gücümüzle muhafaza edeceğiz."

Görgün'e, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Haydar Aliyev Haluk Görgün Azerbaycan Bakü Dış Politika Güncel Haberler

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