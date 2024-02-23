Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakan Yardımcılığı'na ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne atamalar yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı. Kararnameye göre ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi. 11 ile yeni Müftü görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Adalet Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım atandı.

Resmi Gazete'deki diğer kararnamelere göre ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu getirildi; Batman, Sinop, Kocaeli, Isparta, Çorum, Balıkesir, Kırıkkale, Bingöl, Bayburt, Tunceli ve Hakkari İl Müftüleri değişti.