Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Balıkesir Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kabine üyeleri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." paylaşımını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Dualarımız depremden etkilenen yurttaşlarımızla... Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah, milletimizi her türlü afetten korusun inşallah." temennisinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." mesajını paylaştı.