Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Ahmed Şara ile görüştü! Dikkat çeken SDG vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmesinde Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN SDG VURGUSU

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti.

HAKAN FİDAN VE İBRAHİM KALIN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
