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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Taşkent'te Türk dünyası paneli düzenleyecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Dünyası Diyalogları paneli düzenlenecek. Panelde Ankara'da yapılacak TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak; programla TDT'nin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek.

Zirveler öncesinde TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel serisi düzenleniyor.

Bu kapsamda panel serisinin üçüncüsü, yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katılımcılara video mesaj yoluyla hitap edecek.

Panel ve basın toplantısından müteşekkil programın açış konuşmaları, Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı ve Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi (JIDU) Rektörü Prof. Dr. Sodiq Safoyev ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş tarafından gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirvohid Mirilyasoviç Azimov, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Yardımcısı ve Orta Asya Uluslararası Enstitüsü (IICA) Direktörü Büyükelçi Javlon Abdujalolovich Vakhabov ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş konuşmacı olarak yer alacak.

TDT'nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenen panel programında Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.

Kaynak: AA
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