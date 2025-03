Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli" düzenledi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler, Avrupa ülkeleri, Amerika, bağımlılıkla alakalı çaresizliğini çok açık ve net şekilde ifade ediyor. Yeşilayın çalışma yaptığı 5 bağımlılıkla alakalı, hamdolsun hiçbir bağımlılıkta dünyada en çok problem yaşayan 10 ülkenin arasında değiliz." dedi.

Dinç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca konferans salonunda düzenlenen "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"nde konuştu.

Yeşilayın kurulduğundan bu yana çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü bildiren Dinç, kurumun zaman zaman zayıfladığı dönemler olduğuna işaret ederek, "Ancak 105 yıllık tarihe baktığımızda 2010 yılında Cumhurbaşkanımızın Yeşilayı himayelerine almayasıyla, açıkça desteğini vermesiyle beraber Yeşilay, tarihinde olmadığı kadar güç kazandı." ifadesini kullandı.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dinç, "Bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti, geldiği noktada Türkiye'nin her şehrinde, İstanbul'un her ilçesinde var olan, 120 şubesiyle, 78 üniversite kulübüyle, 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 3 yatılı rehabilitasyon merkeziyle, Türkiye'nin her yerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan 2 bin 400'ün üzerinde formatör öğretmenimizle, ülkemizin, insanımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin bağımsızlığı için gece gündüz mücadele ediyor." diye konuştu.

"Geldiğimiz noktada Yeşilay her ne kadar güçlü olsa da bağımlılık endüstrisi de daha fazla güçlenmeye, cephelerini genişletmeye başladı." diyen Dinç, kurulduğu yıllarda Yeşilayın yalnızca alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini ancak bugün bu mücadelenin 5 bağımlılıkla sürdüğünü anlattı. Mehmet Dinç, "Alkolle, sigarayla, uyuşturucuyla, madde bağımlılıklarıyla, kumarla ve internetle ilişkili bağımlılıklarla Yeşilay olarak mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dinç, bağımlılığı önleme çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek, "Gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler, Avrupa ülkeleri, Amerika, bağımlılıkla alakalı çaresizliğini çok açık ve net şekilde ifade ediyor. Yeşilayın çalışma yaptığı 5 bağımlılıkla alakalı, hamdolsun hiçbir bağımlılıkta dünyada en çok problem yaşayan 10 ülkenin arasında değiliz. Bugün yapabileceğimiz çok sayıda çalışmamız var. Bugün biz hiçbir insanımızdan vazgeçmeden hala önleme odaklı çalışmalar yürütebiliriz. Bizim için tren kaçmış değil." değerlendirmesini yaptı.

İlk oturumda "Madde, Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadelede Topyekun Yaklaşım" konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar moderatörlüğünde "Madde, Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadelede Topyekun Yaklaşım" adlı birinci oturuma geçildi.

Oturumda Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı ve Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu Üyesi Serpil Altuncu Varol konuşma yaptı.

İkinci oturumda "Teknoloji, Kumar ve Diğer Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele" tartışıldı

Daha sonra Sağlık Bakan Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Üyesi Şuayıp Birinci moderatörlüğünde "Teknoloji, Kumar ve Diğer Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele" adlı ikinci ve son oturuma geçildi.

Bu oturumda ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sektörel İstatistikler Daire Başkanı Erkan Erşen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız konuştu.

Panel kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara bırakması için söz aldığı ve ikna ettiği kişilerle olan fotoğraflarından oluşan "Bir Nefes Sıhhat Fotoğraf Sergisi" de açıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru da panele katıldı.