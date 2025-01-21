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Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

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19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İFADESİ ALINDI

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.

"DOSYA TERÖR SAVCILIĞINA VERİLDİ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın dosyasının "terör savcılığına" verildiğini bildirdi. Çolak ayrıca dosyaya gizlilik kararı getirildiğini kaydetti.

Çolak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi'nin 19 Ocak Pazar günü Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ, "Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" demişti.

Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıFurkan inci:

Herkes bu ülkenin cumhurbaşkanına saygılı olmayı öğrenecek

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme390
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Haber YorumlarıÜmit TV:

Apo itine özgürlük diyenler dışarda Ümit Özdağ karşı çıkıyor bu sürece diye üzerine gidiliyor Yazıklar olsun devran dönecek elbet hesap verecekler

Yorum Beğen327
Yorum Beğenme85
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Haber Yorumlarıaydin null:

Ne Cumhurbaşkanları geldi geçti ama hiç biri egosunu tatmin etmek,kendini çok özel sanan karaktere bürünmediler.Kendi milletine bu kadar ahlaksız saldırı yaşatılmadı.

Yorum Beğen235
Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıMustafa Varna:

bu devran döner o keserin sapı sizede girer

Yorum Beğen210
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

apo ya ozgurluk turk milliyetcilerine esaret hadi ordan

Yorum Beğen158
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Haber YorumlarıNecip Fazıl:

Dünyadaki en gereksiz adam bence...

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu memlekette ne Ümit Özdağ'lar var. Saygı hak edilir, zorla alınamaz!..

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Haber YorumlarıKara Kartal:

Adalet bir gün herkese lazım olacak

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Haber Yorumlarıhayatsız bjk:

Kurtları bağlamışlar çakallar serbest. Eşkiya düze inmiş, yiğitler derdest. Bu düzeni başınıza yıkacağız.

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıali tartan:

Casus derken

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
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