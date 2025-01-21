İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İFADESİ ALINDI

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.

"DOSYA TERÖR SAVCILIĞINA VERİLDİ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın dosyasının "terör savcılığına" verildiğini bildirdi. Çolak ayrıca dosyaya gizlilik kararı getirildiğini kaydetti.

Çolak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi'nin 19 Ocak Pazar günü Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ, "Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" demişti.