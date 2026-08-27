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Nazilli'de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklama

Nazilli'de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklama
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından gözaltına alınan A.Y (26), tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınan A.Y (26), tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri dün Altıntaş Mahallesi'nde A.Y.'yi Cumhurbaşkanına 'hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y., sabah saatlerinde hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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