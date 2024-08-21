Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zenginlere vergi affı gündeme gelmedi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketiyle ilgili "Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, vergi paketiyle zenginlere vergi affı iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis'imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis'imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde "zenginlere vergi affı" hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."