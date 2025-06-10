Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Simav'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."