Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'nda konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uyuşturucu arzıyla mücadelede KKTC Polis Genel Müdürlüğünün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne sağladığımız araç, teknik donanım ve bilişim desteği, ekiplerin tespit ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor." dedi.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile KKTC Cumhuriyet Meclisi, Zalihe Çavuşoğlu Salonu'nda düzenlenen, KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, günümüzde bağımlılığın sınırları aşan, cep telefonu ekranlarından evlerin içine kadar sirayet eden son derece karmaşık bir tehdit haline geldiğini söyledi.

"Ülkemizde bağımlılıkla mücadele; arz ve talebin azaltılması, koruyucu ve önleyici çalışmalar, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum ile koordinasyon, bilim ve kapasite geliştirme olmak üzere birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde yürütülmektedir." diye konuşan Yılmaz, bu yaklaşımın, bağımlılığın oluşmasını önlemeyi, riskleri mümkün olan en erken aşamada tespit etmeyi önceliklendirirken aynı zamanda, ihtiyaç duyan bireyin uygun hizmete hızlı biçimde erişmesini sağlamayı, tedavi ve rehabilitasyon sonrası bireyin yeniden sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedeflediğini bildirdi.

Türkiye'de uygulanan eylem planlarının 3 alana odaklandığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu alanlar, uyuşturucu ile mücadele; tütün kontrolü; teknoloji, dijital oyun ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadele olup, eylem planlarımıza dair ilerlemeleri yakından izliyor ve değerlendiriyoruz. Başkanlığını bizzat benim yaptığım Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda aldığımız kararların hem merkezi düzeyinde hem de il ve ilçe düzeyinde uygulanmasını takip ediyor, sahadan gelen bilgileri tedbirlerimize yansıtıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda eylemlerimizi güncelliyoruz. Kurulumuz vasıtasıyla sağlıktan güvenliğe, eğitimden, sosyal hizmetlere kadar tüm kurumlarımızı kapsayan merkezden gelene uzanan güçlü bir koordinasyon modelini hayata geçirmiş olduk. Riskleri erken tespit için şehirlerimizdeki uyuşturucu kullanımındaki eğilimleri İçişleri Bakanlığımız, Yeşilay, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahbaşı gibi güçlü kurumların iş birliğiyle izliyoruz. Özellikle şu atık su sisteminden hangi bölgede ne tür bir kullanım olduğunu iyi kötü tespit edebiliyoruz. Bu sistemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kullanmanın ben faydalı olacağını düşünüyorum.

Uyuşturucunun sokaktaki varlığına karşı mücadelemizde 81 ilimizde narkotimlerimiz kesintisiz görev yapıyor. Polis Teşkilatı içinde özellikle bu alanda uzmanlaşmış ekiplerimiz burada önemli bir rol oynuyor. Bağımlılığa karşı vatandaşlarımızın tedaviye ulaşabilmesi için bu alanda hizmet veren özelleşmiş merkezlerin sayısını 2014'te 30'dan 2026'da 145'e çıkarmış durumdayız. Arındırma tedavisini tamamlayan vatandaşlarımız için bahar adını verdiğimiz bir rehabilitasyon modelini 23 merkezde uyguluyoruz.

Danışmanlık hizmetlerine erişimi yaygınlaştırdık. Alo 191 hattımız 7/24 başvuru alıyor ve bu alanda yine hem Yeşilay hem de diğer sağlıklı hayat merkezlerimiz konulara müdahil oluyorlar. İstanbul'da İŞKUR'la güzel bir proje yaptık. Bunu bir deneyim paylaşımı olarak söylüyorum. Bu tedaviyi tamamlamış, uyuşturucudan kurtulmuş insanımıza mesleki eğitim kazandırıp bir iş imkanı sağlama konusunda İŞKUR kanalıyla böyle bir programı da hayata geçirmeye başladık. Dolayısıyla önleyici çalışmalara önem veriyoruz. Burada da eğitim sistemindeki çocuklarımız en temel hedef grubumuz. Buradaki riskli çocukları önceden tespit edip, potansiyel sıkıntı yaşayabilecek gençlerimizi, çocuklarımızı önceden tespit edip onları çok boyutlu bir şekilde desteklemeyi hedefliyoruz."

"KKTC kurumlarının sahada karşılaştığı ihtiyaçlara göre iş birliğimizi şekillendiriyoruz"

"Bizim şu anda hapishanelerde bulunan mahkumların yaklaşık üçte biri uyuşturucuyla bağlantılı olarak içeride, doğrudan uyuşturucuyla ilgili olarak. Geri kalanının önemli bir kısmının da aslında dolaylı olarak uyuşturucuyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani uyuşturucu bulamadığı için gidip eşine şiddet uygulayan veya uyuşturucu parası bulmak için hırsızlık yapan başka birtakım suçlara bulaşan insanları da dahil ederseniz bu sayı çok daha yükselmiş olur." diyen Yılmaz, bağımlılık meselesini çözmenin toplumsal huzur ve güven, ekonomi ve refah için birçok açıdan çok kritik bir mesele olduğunu bildirdi.

Yılmaz, bağımlılığın yeni biçimleri karşısında çalışmaların geliştirilmesinin, Kıbrıs Türk halkının çocukları için verilen mücadelenin güçlü bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Uyuşturucuda bir talep tarafı var, bir arz tarafı var. Talep tarafı işte bu risk yönetimi, talebi azaltma, çocuklarımızı koruma; arz tarafında ise asıl görev adli makamlara ve kolluğa. Polise düşüyor. Bu noktada da uyuşturucu baronlarına göz açtırmamak gerekiyor. Her türlü caydırıcı önlemi almak ve onların üzerine en sıkı şekilde devletin demir yumruğunu burada devreye sokmak gerekiyor. Çocuklarımızı zehirleyen, geleceğimizi tehlikeye atan bu kişilere karşı, bu yapılara karşı en küçük bir müsamahanın olmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarının sahada karşılaştığı ihtiyaçlara göre iş birliğimizi şekillendiriyoruz. Uyuşturucu arzıyla mücadelede KKTC Polis Genel Müdürlüğünün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne sağladığımız araç, teknik donanım ve bilişim desteği, ekiplerin tespit ve müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mücadelenin bilimsel yönünü de birlikte geliştiriyoruz. Ankara Üniversitemiz ile KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu arasında kurulan iş birliği eğitim ve araştırmanın yanı sıra toksikoloji ve atık su analizleri gibi alanları kapsıyor. Bu çalışmalar uyuşturucu kullanımındaki eğilimleri daha sağlıklı izlemek ve alınacak tedbirleri güvenilir verilere dayandırmak açısından önem taşıyor.

Çocuklarımızın dijital dünyadaki güvenliği de ortak sorumluluğumuz. İki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında imzaladığımız niyet beyanlarıyla bu alandaki bilgi ve tecrübe paylaşımını da hedefliyoruz. Ailelere doğrudan ulaşacak hizmetleri güçlendirmek için Lefkoşa'da bir aile destek merkezi ve sosyal hizmet merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkları da sürdürüyoruz. 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yaklaşık 50 milyon lira kaynak bu proje için ayrılmış durumdadır. Tamamlandığında bağımlılıkla mücadele dahi ailelere sunulan eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmiş olacağız."

Kaynak: AA