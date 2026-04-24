Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

"Atacağımız adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını bekliyoruz" - "Hayata geçireceğimiz kapsamlı reformlarla birlikte İstanbul'un, sermayenin, ticaretin ve karar alma süreçlerinin merkezlerinden biri olma konumunu güçlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin, "Atacağımız adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" ile İstanbul'un küresel ölçekte bir yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha ileri bir aşamaya taşıdıklarını belirtti.

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin, istikrar adası olma konumunu somut adımlarla güçlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcı dostu düzenlemeler, genişletilen vergi teşvikleri, 'Tek durak büro' ile hızlanan süreçler ve İstanbul Finans Merkezi odaklı yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz. Hayata geçireceğimiz kapsamlı reformlarla birlikte İstanbul'un, sermayenin, ticaretin ve karar alma süreçlerinin merkezlerinden biri olma konumunu güçlendireceğiz. Atacağımız adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye de ciddi anlamda katkı sunmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor, atılan adımların iş dünyamız finans çevreleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor

İran'dan sonra Trump da "müzakere" ile ilgili kararını verdi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti

En büyük ilçelerden! CHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

Ünlü hamburgercide skandal! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi

İddianame hazır! Aleyna ve tetiğe basan için aynı ceza istendi