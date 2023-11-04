Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit asker için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Van Başkale'de şehit olan Mehmetçiğimiz Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.