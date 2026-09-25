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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan'daki askeri tatbikatta ölenler için taziye mesajı:

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- "Dost ve kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim hadisede şehit olan askerlerin acısını yürekten paylaşıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen tatbikatta hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim hadisede şehit olan askerlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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