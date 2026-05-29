CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kutlu olsun. 29 Mayıs 1453, yalnızca bir şehrin fethedildiği gün değil, adaletin, ilmin, büyük bir vizyonun ve ecdadımızın medeniyet tasavvurunun dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Kıtaları ve medeniyetleri buluşturan İstanbul, asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapan, milletimizin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanettir. Bugün de bu emaneti layıkıyla gelecek nesillere aktarabilmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde, çağ kapatıp çağ açan, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı