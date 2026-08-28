Cevdet Yılmaz'dan Bingöl Kazasına Taziye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Genç'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA