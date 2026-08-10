Haberler

10 Ağustos: Demokraside Dönüm Noktası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, bu tarihin milli iradenin gücünü gösteren yeni başlangıç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos 2014'ün, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014... Türkiye, Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçti. Milli iradenin sandıkta tecelli ettiği bu tarihi günde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan aziz milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 10 Ağustos, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır. Milletimizin iradesi en güçlü teminatımız olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba

Yıllar önceki görüntüleri viral oldu! Çapkınlık sohbeti bomba
Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat yaşadı

Görenleri şaşkına çeviren doğum: Çift başlı kuzu bir saat yaşayabildi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu