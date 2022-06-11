Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne yaparlarsa yapsınlar hangi hayalleri kurarlarsa kursunlar, kimden milyarlarca dolarlık destek alırlarsa alsınlar, kimden tırlar dolusu silah alırlarsa alsınlar, bizim yüreğimiz yeter. Van'ın yüreği yeter. 'Teröre geçit yok' diyoruz Van'dan. Bunun için de ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Van'da büyük bir coşkuyla karşılandıklarını belirterek "2023'ün başlangıcı başlıyor buradan. Bu yürüyüş bir yıl, 2023'e kadar aynı kararlılıkla devam edecek. Millet, Van'da söylediğini tüm Türkiye'den haykıracak, 'Cumhurbaşkanımızla biriz, beraberiz, Cumhurbaşkanımızın yanındayız, dimdik arkasındayız' diyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmişlikle dünle kıyaslanamayacak bir ülke olduğunu, yarın da bugünle kıyaslanamayacak bir ülke olacağını anlatan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman dimdik durduğunu, güvendiği tek şeyin de milleti olduğunu belirterek "Değil altılı masa, değil yedili masa 70 de olsa 700 de olsa bize vız gelir." diye konuştu.

Van'ın yapılan yatırımlarla çok değiştiğini, özellikle Van Depremi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı, anında Van'a geldiğini anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Edremit'ten Erciş'e kadar gittiğiniz oradaki 2011'deki durumu hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhurbaşkanımızın burada sadece iyi günde değil zor günde de Vanlılarla dayanışma içerisinde olduğunu hem de gece yarısı anında buraya gelerek gösterdiğini, hepiniz hatırlıyorsunuz. Nasıl bir ve beraber olduğumuzu o gün. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Abaza'sıyla, Sünni'siyle Alevi'siyle 7'den 70'ine nasıl bir ve beraber olduğumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün de buradayız. O gün nasıl ki ilk anda 'Van'ı ayağa kaldıracağız hep birlikte yaraları saracağız' dedik, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Van'ı ayağa kaldırdık mı? Yaraları sardık mı? Bir yıl içerisinde, hayal zannettiler, 'Başkaları konuşur, biz yaparız' diyoruz ya 'AK Parti yapar, Cumhur İttifakı yapar' Biz 2012'de de bunu söylediğimizde hayal zannettiler. Çünkü kendileri için 2012 değil, 2022'de bile bunu yapmak hayal olurdu."

Cumhurbaşkanının talimatlarının gece gündüz çalışılarak yerine getirildiğini hatırlatan Oktay, "İzmir'de de gördük ne yaptıklarını, daha doğrusu ne yapamadıklarını gördük. Biz 'Bir yılda tüm depremzedelerimize konutlarını vereceğiz' dedik, verdik. Suyu yok denildiğinde 'Gerekirse dağları deleceksiniz ama benim Vanlı kardeşimi susuz bırakmayacaksınız' diyen Cumhurbaşkanımızın talimatlarını gece gündüz çalışarak yerine getirdik ama o günlerde neler çektiğimizi siz de iyi biliyorsunuz, biz de iyi biliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardımları dahi dağa kaçıracak kadar alçaklar vardı burada. Hatırlıyor musunuz o günleri. O alçakları iyi hatırlarsınız ama hep beraber dimdik durduk." dedi.

"Türkiye'nin her yerinde bir ve beraber olduk"

"'Milletimizin emaneti yine milletimizindir' dedik ve o, sizlere konutlar, yollar, okullar, parklar, bahçeler olarak döndü. 45 kilometreden getirilen su olarak döndü. Bu sadece Van'da olmadı. Kastamonu'da da Bitlis'te de İzmir'de de aynı şeyi yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, ister güneyinde, ister kuzeyinde, ister doğusunda ister batısında nerede herhangi bir sıkıntımız varsa bir ve beraber olduk." ifadesini kullandı.

Dünyanın her yerinde yardıma ihtiyacı olanın yardımına koştuklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Biz sadece Türkiye'de de yapmadık bunu dünyada, nerede bir sıkıntı varsa ne rengine ne dinine ne coğrafyasına baktık. Anında orada olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Somali'de Myanmar'da Bosna'da olduk. Suriye'de olduk, Irak'ta olduk. Dünyanın her bir yerinde olduk. Biz bugün de Ukrayna'dayız. Ne dediler Ukrayna'da? Oraya yardım etmek isteyenler ne dedi? 'Bu insanların saç rengi göz rengi bizim saçımızın rengine ve gözümüzün rengine benziyor. Bunlar Irak, Suriye, Myanmar, Somali'deki, Libya'dakiler gibi değil. Biz insanın dinine göre ayrım yaparız saçına rengine inancına göre ayrım yaparız' dediler. Diyen kimdi? Medeniyeti tek dişi kalmış canavar diye tanımlıyor ya şair. Kendini medeni olarak söyleyen ülkeler."

Yardım yaparken ayrım yapmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:

"Biz yardım yaparken ayrım yaptık mı? Biz insanların saçının teninin rengine bakar mıyız, bakmayız. Coğrafyasına dinine bakmayız. Bırakın Alevi Sünni olmasına, bugün altılı masa kendi içinde bunu tartışıyor yazıklar olsun size."

Konuşmasına okunan ezan nedeniyle ara veren Oktay, daha sonra "Biz her zaman şuna inandık; bu ezanlar susmayacak dinmeyecek. Kim ne yaparsa yapsın bu millet zalimlere karşı bir ve beraber olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de Yunanistan'a meydan okuduğunu anlatan Oktay, "İki gün önce İzmir'de Cumhurbaşkanımızın haykırışını duydunuz mu 'Ne yaparsanız yapın hangi hayalleriniz olursa olsun Yunan'a geçit yok buradan' dedi. 600 kilometrelik mesafeden gelip 2 kilometrelik hemen yanı başımızda adaları silahlandıran Yunanistan'a meydan okudu. bu meydan okumamız hep birliktedir." ifadelerini kullandı.

Van'dan da "Teröre geçit yok" dediklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hayalleri kurarlarsa kursunlar. Kimden milyarlarca dolarlık destek alırlarsa alsınlar. Kimden tırlar dolusu silah alırlarsa alsınlar, bizim yüreğimiz yeter. Van'ın yüreği yeter. 'Teröre geçit yok' diyoruz Van'dan. Bunun için de ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Bu işin topla tüfekle silahla ilgisinin olmadığını Diyarbakır anneleri gösterdi. Van'daki analarımız destek verdiler, diğer illerimizdeki analarımız da destek verdi. Biz zalime karşı bir ve beraber oluruz dimdik dururuz. 15 Temmuz'da bu dayanışmayı gösterdik. Ne yaparsalar yapsınlar. Akıllarına hayallerine gelmeyecek şeyleri denediler. 17-25 Aralık'la denediler, olmadı. Gezi hareketiyle denediler, olmadı. 15 Temmuz'la denediler ne oldu işte Van meydanı bizi bir ve beraber kıldılar."

Konuşmasını "2023'te gümbür gümbür sandıkları patlatacağız." diye sürdüren Oktay, şöyle dedi:

"Peki sadece 2023'te mi kalacağız, bunun 2024'ü de var. Tüm belediyecilik hizmetlerini nasıl aldığını Van çok iyi biliyor. Şehrin ihtiyaçlarını karşılamamıza rağmen o günlerde bizi belediyeden engellemeye çalıştılar. 'Biz size nasıl yardımcı olabiliriz' denmesini beklersiniz halbuki tam tersiyle karşılaştık biz. Bugün de farklı değil, benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Nasıl engelleriz de liderimiz, Cumhurbaşkanımızla Vanlı hemşehrilerimiz arasına bir mesafe koyarız. Hayal kuruyorlar. Vanlı, Cumhurbaşkanımızla arasına mesafe koydurur mu? Cumhurbaşkanımız da Vanlı kardeşleriyle arasına mesafe koydurmaz. Dağları aşan dağları delen Cumhurbaşkanı öyle ufak tefek vızıltılarla Vanlı kardeşleriyle arasına mesafe koydurmaz."

Oktay, Van'da 150'den fazla hizmetin açılışının gerçekleşeceğini dile getirerek bunun devamının da geleceğini söyledi.