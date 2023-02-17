Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil

Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu iddialarının gerçek olmadığını belirtti. Oktay, "Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bina sayısı 200'ün altına inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kayıplarındaki artış devam ederken, enkazlarda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının durduğu iddiaları üzerine konuşan Fuat Oktay, bunun doğru olmadığını söyledi. Oktay, "Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

"200'ÜN ALTINDA BİNADA ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR"

Oktay, açıklamasında şunları söyledi: "Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bina sayısı 200'ün altına inmiş durumda. Hatay en fazla olanı, yine Maraş ikinci sırada, Diyarbakır'da tek bir binada, Adıyaman'da dört ve Antep'te bir bina olmak üzere, arama kurtarma faaliyetlerinde her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız.

600 BİNE YAKIN BİNADA TESPİT TAMAMLANDI

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

374 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

264 bin 389 personelimiz farklı alanlarda çalışmaya devam ediyorlar. Her bir birimimiz, her bir bakanlığımız sahada. 12 binin üzerinde iş makinesi var, toplamda 374 bin 313 bizim tahliye merkezleri ve havayolları aracılığıyla tahliye edilen kişi var.

"REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN SAYISI 1589"

Refakatsiz çocuklarla ilgili de dezenformasyon çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin sadece marka görünürlüğü, posterlerle veya birkaç kişinin yaptığı gösterilerle 'refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı' şeklinde bir dedikoduya müsaade etmemiz mümkün değildir. Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyiz, kimseye de muhtaç etmeyiz. Aile Bakanlığı her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde. Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı.

"953 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ"

1589 çocuğumuzun aileye teslim edilen sayısı 953'tür. Güzel haber. Bir de hastanede takip ettiğimiz çocuklarımız var. Sağlık Bakanlığımıza emanet. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da takibini yapıyor, 556. Yine Sevgi Evleri gibi birimlerimiz var. 80'i orada. Diğer taraftan kimlik belirlemeye ciddi şekilde önem veriyoruz. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Kalan 247'sinin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz."