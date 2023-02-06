Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara seslendi: Ekmeklerini fırınlardan ücretsiz alabilirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta üst üste meydana gelen 7.7. ve 7.6. büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 1541'e yükseldiğini belirten Oktay, "10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7. ve 7.6. büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. Depremlerin yanı sıra çok sayıda şiddetli artçı sarsıntılar yaşanırken, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hasar büyük oldu.

OKTAY SON DURUMU ANLATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD merkezinde son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını söyleyen Fuat Oktay, depremden etkilenen 10 şehirde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretiz alabileceğini belirtti.

"VATANDAŞLAR FIRINDAN EKMEKLERİNİ ÜCRETSİZ ALABİLİRLER"

Oktay, Tüm illerimizde normal aşevleri, beslenme merkezleri kuruldu. Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubumuz, bakanlarımızın koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam etmekte. 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Toplamda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız, 9 bin 733 yaralımız, 3 bin 471 yıkılan binamız var. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Şu an itibarıyla 9 bin 698 arama kurtarma personeli bulunmaktadır. 6 ilimizde sadece 11 trafo merkezimizde elektrik verilemiyor. Diğerlerine kontrollü olarak veriliyor. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Şu an itibarıyla 9 bin 698 arama kurtarma personeli bulunmaktadır."

"HALKI PANİĞE SEVK EDEN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR"

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tarar, "Yardımlar konusunda önemli husus, bir koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Herkes bölgeye gitmek istediği için trafik sıkışıyor. İllerde AFAD koordinasyon merkezlerine yardımlarını ulaştırabilirler. 130'un üzerinde artçı sarsıntımız var. Ne yazık ki halkı paniğe sevk eden paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Lütfen itibar edilmesin. Buradan almadığımız hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.