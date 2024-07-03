Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazileri Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden gazileri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanı için canlarını siper eden kahraman gazilerimiz, milletimizin bize emanetidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet Yılmaz beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden kahraman gazilerimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.