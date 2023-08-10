Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Malatya'daki Deprem İçin Geçmiş Olsun Dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara destek mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hissedildiği alanlarda tüm kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı. - ANKARA