Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır." dedi.

Erdoğan, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Antalya'nın rüya, deva ve şifa bir şehir olduğunu dile getirdi.

Şairlere ilham veren Antalya'yı "Sahillerin meltemlerle konuşur/Alem seni görmek için yarışır/Sen cennetten bir rüyasın Antalya" dizeleriyle selamladığını ifade eden Erdoğan, salondakilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Antalya'nın dört bir köşesinde yaşayanlara, bu coğrafyayı 8 asır önce vatan yapan ve hala dağ gibi bekleyen Yörük ve Türkmen obalarına buradan selamlarını gönderdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti Antalya İl Kongremizin şehrimize, davamıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımıza emek verip dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimi şükranla, rahmetle yad ediyorum. Bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlk fetihlerden bu yana Antalya'nın birliğimiz için, dirliğimiz için, vatanımız ve bayrağımız için verdiği şehitleri minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sevdamız da davamız da şehitlerimizin, gazilerimizin her biri ayrı destana konu nice kahramanlarımızın sevdasıdır."

"Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır"

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Antalya'nın sadece ülkenin değil Akdeniz Havzası şehirlerinin içinde de bir yıldız gibi parlamaya devam edeceğini belirterek, "Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci 'Hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış olandır.' diyor. Bir şairimiz de 'Yenilgi, yenilgi büyüyen bir zafer vardır.' mısralarıyla mücadelenin kesintisizliğini ifade ediyor. Dolayısıyla geçen seçim dünde kaldı. Artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır." ifadelerini kullandı.

Aksini düşünerek yeise kapılan kim varsa, en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözündeki manayı anlamadığını kaydeden Erdoğan, sözlerini söyle sürdürdü:

"Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle 2029 Mahalli İdareler seçimleri için vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlamanızı istiyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor, önümüzde 3 yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum, bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bizim muhalefet gibi sanal tartışmalara, kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Biz onların sadece kendi çıkarlarını, kendi ceplerini ve siyasi kariyerlerini düşünen gündemlerine takılıp kalamayız. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor."

(Sürecek)