Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin en büyük mesafe katettiği alanlardan birinin havacılık sektörü olduğunu belirtti.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanında 26 olan havalimanı sayısının 57'ye çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, vatan topraklarının hiçbir köşesinin bu hizmetten mahrum kalmaması için havalimanı yapmaya uygun arazisi olmayan şehirler için deniz doldurarak bu imkanın da sağlandığını söyledi.

Daha önce Ordu-Giresun Havalimanı'nın bu şekilde inşa edilerek hizmete sunulduğunu hatırlatan Erdoğan, denizi doldurarak elde edilen arazi üzerinde yapılan Rize- Artvin Havalimanı'nda da bitme aşamasına gelindiğini bildirdi.

Rize- Artvin Havalimanı faaliyete geçtiğinde coğrafi özellikleri nedeniyle kara yolu ulaşımında güçlükler yaşanan Doğu Karadeniz bölgesinin herkes için kolayca erişilebilir bir yer olacağını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 14 Mayıs'ta da Rize- Artvin Havalimanımızın açılışını yapacağız. Yurt içi ve yurt dışından Doğu Karadeniz bölgesine ve Gürcistan'a gidecek yolcular artık bu havalimanını kullanabileceklerdir. Havalimanımız kendi vatandaşlarımıza sağladığı kolaylıklar yanında bölge ülkeleri ile aramızdaki siyasi, sosyal ve ekonomik bağlantıyı da güçlendirecektir. Hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sayesinde Doğu Karadeniz'in görenleri mest eden, görmeyenleri hayıflandıran tabii güzellikleri ve insani zenginlikleri turizm yoluyla ekonomimize kazandırılacaktır.

Bununla kalmıyoruz, Bayburt ve Gümüşhane Havalimanı da süratle devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Bu arada Yozgat Havalimanı'nı da yine en kısa zamanda bitireceğiz. Onu da ülkemize, milletimize kazandıracağız."

"Son 6 ayda 3 yeni havalimanı veya terminal binasını milletimizin emrine vermiş oluyoruz"

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy bölgesinde deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen havalimanının temelinin Nisan 2017'de atıldığını anımsatan Erdoğan, çevre düzenlemeleri de bittikten sonra Rize ve Artvin'in ortaklaşa kullanacağı havalimanına kavuşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında Gaziantep Havalimanı yeni terminalini, mart ayında da Tokat Havalimanı'nın hizmete açıldığını hatırlatarak, "Sadece son 6 ayda 3 yeni havalimanı veya terminal binasını milletimizin emrine vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Deniz üzerine dolgu yapılarak 3 milyon metrekarelik alanda inşa edilen pist, apron ve tüm altyapı imalatları tamamlanan Rize-Artvin'in, Türkiye'nin 57'nci havalimanı olacağını söyleyen Erdoğan, böylece deniz doldurularak inşa edilen dünyadaki 5 havalimanından beşincisinin Rize-Artvin Havalimanı olacağını kaydetti.

Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi, 3 kilometre uzunluğundaki pisti, 3 taksi yolu, 3 apronu, 32 bin metrekarelik terminal binası, 448 araç kapasiteli otoparkı ile bu havalimanının bölgesi ve Türkiye için gurur abidesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, yöre mimarisine uygun terminal binası ile 36 metre yüksekliğe sahip çay bardağından esinlenerek tasarlanan kulesinin de havalimanına ayrı bir hava kattığını dile getirdi.

Erdoğan, Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa kadarki yolculuğunu bölgedeki tarihi ve etkileriyle birlikte anlatmak üzere bir de çay müzesinin yer alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın ülkeye, millete, bölgeye hayırlı olmasını diledi, eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Çiftçilere hibe desteği müjdesi

Bir diğer müjdenin de Türkiye'yi uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak yerli ve milli imkanlarla üretilen İMECE uydusunun fırlatılış tarihine ilişkin olduğunu bildiren Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacak İMECE gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak. Haritalamadan tarım uygulamalarına kadar pek çok alandaki veri eksiğimizi tamamlayacak uydumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çiftçilere de yeni bir müjdenin olduğunu belirten Erdoğan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar lira hibe desteği vererek 115 bin 300 kişilik istihdam sağlandığını aktardı.

Erdoğan, ayrıca 262 bin çiftçinin makine ekipman alımı projesine de toplam 1 milyar lira hibe desteğinde bulunduklarını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu duygularla özellikle de fire vermeden inşallah bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek bu program kapsamında 2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için de 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Yeni hibe programımızın çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)