Haberler

Protestolar Cumhurbaşkanı'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı

Protestolar Cumhurbaşkanı'nı yedi! Ülkeden apar topar kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar'da protesto gösterileri nedeniyle başlayan siyasi kriz her geçen gün derinleşirken; Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Madagaskar'da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, kitlesel protestolar ve siyasi krizle çalkalanıyor. Ülkede yaşanan son gelişme ise az karşılaşılır cinsten.

CUMHURBAŞKANI APAR TOPAR KAÇTI

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo'dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası'na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan kaçtı.

KAÇMA OPERASYONU FRANSIZLARIN GÖZETİMİNDE YAPILDI

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina'nın önce La Reunion'a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi. Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa'nın Madagaskar'a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina'nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.


Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.