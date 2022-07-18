Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz AA / Osman Baytürk - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz' - Haberler

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