Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz
AA / Osman Baytürk - Güncel