Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: (2)

FATİH, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek zihniyet döneminde Kur'an kurslarının kapatıldığını, ilim, irfan ve hikmet merkezlerinin kapısına kilit vurulduğunu belirterek, "Öyle ki tarihe, medeniyetimize, milletimizin ruh köküne ait ne varsa 'gerilik numunesi' denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. İşte biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Ayasofya-i Kebir Külliyesi'nde yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, asırlara meydan okuyan yüzlerce caminin satıldığını, kiraya verildiğini, müze, depo veya ahır olarak kullanıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hele hele şu Suriçi var ya Fatih Suriçi... Burası işte 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve buralardaki bu mescitler maalesef büyük bir çoğunluğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş, vesaire... İşte o tek zihniyet döneminde. Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim, irfan ve hikmet merkezlerinin kapısına kilit vurulmuştur. Öyle ki tarihe, medeniyetimize, milletimizin ruh köküne ait ne varsa 'gerilik numunesi' denilerek tasfiye edilmek istenmiştir. İşte biz bugün bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, aynı zamanda tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü bir utanç lekesini daha ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz."

"Bir eğitim öğretim yuvası olarak hizmet verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete açılan eserin 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemki mimari özellikleri ve malzemelerine sadık kalınarak yeniden ihya edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık dört buçuk asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan Ayasofya Fatih Medresesi, bundan sonra da bir eğitim öğretim yuvası olarak hizmet verecektir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitemize bağlı uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi çok kısa sürede İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı yüklenicileri, işçisinden mühendisine, mimarına herkesi tebrik ediyorum. Rabb'ime bizlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra Sultan Fatih'in bir emanetini daha ihya etme imkanı verdiği için hamdediyorum."

Geleneksel Sanatlar ve Milli Birlik Sergisi'nin de açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hat, tezhip, çini gibi kadim estetik miraslarının seçkin eserlerinin yer aldığı serginin de hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Rahmetli Cemil Meriç, tabii ben şöyle çınarları görünce hemen o aklıma geldi. Aynen şu ifadeleri kullanıyor: 'Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da.' Böyle buyurdu. Milletleri yaşatan zamanın yıkıcı, yozlaştırıcı etkileri karşısında ayakta tutan kökler, kültür ve ilim alanındaki derinliğidir. Binlerce yıllık tarihi olan milletimizin çok yönlü, köklü, zengin ve renkli bir kültürel hazinesi vardır. Zaman ilerledikçe gelişen bu kültür hazinesi, yaşadıkları onca saldırıya ve yıkıma rağmen ecdadımızın asırlar boyunca var olmasını sağlamıştır. Son 20 yıldır attığımız adımlarla hem kadim değerlerimizi ihya etmeye hem de köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz."

"Maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden akademiye, kültür ve sanattan mimariye kadar her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

"Hayat pınarlarımızla irtibatımızı ne kadar muhkem tutarsak hedeflerimize o derece hızlı varabilir, geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle Batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı istila ettiği günümüzde asli kimliğimizi koruyarak varlığımızı sürdürebilmemizin başka yolu yoktur. Bu konuda ilim ve kültür erbabımızdan tarihçilerimize, siyaset kurumundan belediyelere, sanatçılarımızdan vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına kadar ülkemizin tüm kesimlerine önemli görevler düşüyor. Biz hükümet olarak üzerimize düşenleri yaparken buraları asıl sizlerin yaşatacağını, canlı tutacağını da hatırlatmak istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi'nin İstanbul'a, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, " İstanbul'un Fatih'i Sultan 2. Mehmet başta olmak üzere bu aziz şehri bize emanet eden tüm büyüklerimizi, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im Ayasofya ile birlikte hiçbir camimizin minaresinden Ezan-ı Muhammedileri eksik etmesin diyor, sizleri bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları ile Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin diyanet işleri/dini ve idare başkanları da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duasının ardından açılış kurdelesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi.

(Bitti)