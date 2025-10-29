Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın Dem Parti İmralı Heyeti'yle Bir Araya Gelecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda üçüncü kez görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, yarın Cumhurbaşkanlığında kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Heyetin, Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü yapacağı açıklanan görüşmesi, 30 Ekim Perşembe gününe alınmıştı.

İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan Heyet, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

