Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmalama olaylarına OHAL yetkileri ile müdahale edilecek

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Gaziantep'te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte yürürlüğe girecek OHAL kanunuyla devlet bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine müdahale etme imkanı yakalayacaktır" ifadelerini kulllandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yıkım yaşattığı illerden biri olan Gaziantep'te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla yaptığı görüşmeler ve bakanlarından aldığı bilgiler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OHAL İLE TÜM TEFECİLERE MÜDAHALE ETME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte yürürlüğe girecek OHAL kanunu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün inşallah OHAL ile ilgili Meclisimizde OHAL kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis'te yapılacak oylamayla birlikte OHAL yürürlüğe girmiş olacak. Bu neler getirecek? Bu, süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacak.

"MARKETLERE, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAĞMALAMA ÇALIŞMALARI OLUYOR"

Ve bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır.

"VAN, BİNGÖL DEPREMLERİNİ NASIL ATLATTIYSAK..."

Ben basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bizlere desteği verdikleri için şahsım, Kabinem ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz."