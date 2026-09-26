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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi
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TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası', Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası', Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güreşlerin yapıldığı er meydanını ziyaret ederek final mücadelelerini takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izledi. Finalde, Başpehlivan Mustafa Taş ve Başpehlivan Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana girişte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Bak ve Federasyon Başkanı Türkiş, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın kemer hediye etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilal Erdoğan da müsabakaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte takip etti.

11 YAŞINDAKİ KÜÇÜK PEHLİVAN DAVUTOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Alanda kurulan er meydanındaki final müsabakasını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun özel davetlisi olarak Balıkesir'den İstanbul'a gelen 11 yaşındaki küçük pehlivan Osman Ali Davutoğlu ile bir araya da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da dünyaya gelen ve küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra 3,5 yaşındayken Türk Diplomat Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki küçük pehlivanla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını bir süre takip ettikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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