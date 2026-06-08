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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Türkiye'yi ziyaret ediyor

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’de tutuklanmasının ardından geçici başkan olan Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret ediyor. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve iş birliği ele alınacak.

(ANKARA) - ABD güçleri tarafından gözaltına alınıp ABD'de tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine göreve başlayan geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceğini, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Rodriguez'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün İstanbul'da Havalimanı'da karşıladı.

Kaynak: ANKA
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