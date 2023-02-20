Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da incelemelerde bulundu. Arama kurtarma ekipleri ile de bir araya gelen iki lider, daha sonra Kahramanmaraş'a geçecek.

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle 10 kentte 41 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok şehirde yıkım meydana gelirken, asrın felaketinden en büyük yarayı ise Hatay aldı.

BAHÇELİ İLK KEZ GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün birlikte Hatay'a giderek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan 8 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gitmişti. MHP lideri Bahçeli ise deprem sonrası ilk kez bölgeye ziyarette bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'A GEÇECEKLER

Bölgede incelemelerde bulunan iki lider, arama kurtarma ekipleri ile de bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli'nin Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'a geçmesi bekleniyor. Yarın ise Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye ile Osmaniye'yi ziyaret edecekleri öğrenildi.

İşte ziyaretten kareler: