Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala sandık çağrısı

28 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan sandık çağrısında bulundu. Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım" ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu ise "Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım. Oy kullandığımız sandığın başında olalım" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye yarın yeniden sandık başına gidiyor. Seçime saatler kala oy pusulasındaki iki lider de sosyal medyadan sandık güvenliğine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"EN GEÇ 6.30'DA SANDIK BAŞINDA OLUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli dava ve yol arkadaşlarım! 14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım.

"SANDIKLARI SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM"

Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun."

"YARIN SANDIK GÖREVLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise video paylaştı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sevgili Halkım, size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü olanlara yine baskı kurmaya çalışacaklar.

"OY KULLANDIĞIMIZIN SANDIĞIN BAŞINDA OLALIM"

Pazar günü omuz omuza olalım. Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım. Oy sayımını izleyelim. Islak imzalı oy tutanaklarını kontrol edelim. Fotoğrafını videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Ne dedik? Senin onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığı gelsin."