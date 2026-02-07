Haberler

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Dolmabahçe'de ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmelere geçti.

Törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçerken, daha sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

