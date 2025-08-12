Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"ATEŞKES İÇİN LİDERLER DÜZEYİNDE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti. Türkiye'nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: