Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dönüşü Kürşad Zorlu Ve Zafer Sırakaya ile Dış Gündemi Değerlendirdi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından dönüş uçağında Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile, dış politika gündemini değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Türkmenistan dönüşü uçakta, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanımız Kürşad Zorlu ile birlikte bir araya gelerek; küresel ve bölgesel gelişmeler, dış politika gündemi, yurt dışı Türk toplumunu ve Türk Dünyası'nı ilgilendiren konular üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.