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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege'yi barış denizi yapmak konusunda tereddütlerinin bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA