Erdoğan: Türkiye NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başında

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kriz bölgeleriyle bin 800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye ; güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde NATO Parlamento Başkanları ve heyetleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Katılımcı ülkelerin temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken, aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle bin 800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye; güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı