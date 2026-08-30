Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: AA