Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığında önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotu, yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığında önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotu, yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretindeki konuşmada, her zaman söylediği bir hususu burada gençlerin huzurunda tekrarlamak istediğini belirterek, bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını kaydetti.

Bunun en büyük ispatının da sadece son birkaç ayda açılışını yaptıkları yatırımlar, müjdesini verdikleri hizmetler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? 'Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım.' diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne yaptılar? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan." diye konuştu.

Erdoğan, şimdi daha ileri gidip "Sizin müjdenizle bir türlü bitmedi." diyenlerin çıktığını belirterek, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz." dedi.

"Hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım"

Bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkeyi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor."

Erdoğan, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağı, uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularını tanıma vaktinin de geldiğini belirtti.

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabb'imden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren gençleri tebrik ederek, TEKNOFEST'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olanlara da şükranlarını sunduğunu söyledi.

TEKNOFEST'ten notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in direksiyonunun başına geçtiği Anadolu kırmızısı rengindeki Togg ile Atatürk Havalimanı apronundan TEKNOFEST'in düzenlendiği alana doğru ilerledi.

Togg'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in birlikte geldiği Togg, TEKNOFEST alanına girişte tek sıra dizilen gençler tarafından karşılandı. Gençler, Togg'un üzerine kırmızı ve beyaz renklerde karanfil attı.

Erdoğan ve Aliyev, alana gelişleri esnasında "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisiyle karşılandı.

Ana sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alandaki vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

Daha sonra Erdoğan, Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile TEKNOFEST paydaşları, TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, uzaya götürecekleri Türk bayraklarını teslim etti. Bayrakları alan Gezeravcı ve Atasever de peçlerini çıkararak, Erdoğan'a takdim etti.

Ardından sahneye davet edilen iki uzay yolcusunun ailesi de Erdoğan'la sohbet etti. Erdoğan, uzay yolcuları ve aileleriyle TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ve Atasever ile de ayrıca TEKNOFEST pozu verdi.

Bu esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren gençlerle selamlaşarak sohbet etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Libya Başbakanı Dibeybe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren gençlerle TEKNOFEST pozu verdi.

Programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da İstanbul semalarına yükselerek, TEKNOFEST'te dereceye giren gençleri kutlamak için Atatürk Havalimanı üzerinden geçiş yaptı.

Programın sonunda Selçuk Bayraktar tarafından Erdoğan, Aliyev ve Dibeybe'ye hediye takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Bitti)